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Назвали неожиданно самое грязное место в ванной комнате

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Самое грязное место в ванной / unsplash.com

Специалисты обнаружили, что больше всего микробов в ванной комнате собирается не на смывном бачке или сиденье унитаза, а на душевой шторке или душевой двери.

Шторка для душа – самое грязное место в ванной комнате, сообщает SafeHome.

К теме: Где дома собирается больше всего бактерий – ответ микробиологов

Ученые утверждают, что шторка для душа содержит в 60 раз больше бактерий, чем ободок унитаза, и имеет такие штаммы бактерий, как граммнегативные и граммположительные стрижни.

Авторы исследования говорят, что большинство граммнегативных стрижней вредны для человека и могут даже вызвать устойчивость к антибиотикам.


Дверцы для душа – самое грязное место в туалете / Unsplash

Дело в том, что если в квартире или доме туалет и душевая расположены в одной комнате, то бактерии из фекалий легко распыляются от туалета до занавески. После того, как эти микробы собираются на шторе, они размножаются в жаркой, влажной и темной среде, после чего могут вызвать аллергическую реакцию, кашель и проблемы с дыханием.

Ученые говорят, что бороться с этим легко – держите крышку унитаза опущенной во время смывания, а также регулярно чистите или стирайте душевую занавеску.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина исследования Профилактика заболеваний
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