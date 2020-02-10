Назвали неожиданно самое грязное место в ванной комнате

Специалисты обнаружили, что больше всего микробов в ванной комнате собирается не на смывном бачке или сиденье унитаза, а на душевой шторке или душевой двери.

Шторка для душа – самое грязное место в ванной комнате, сообщает SafeHome.

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Ученые утверждают, что шторка для душа содержит в 60 раз больше бактерий, чем ободок унитаза, и имеет такие штаммы бактерий, как граммнегативные и граммположительные стрижни.

Авторы исследования говорят, что большинство граммнегативных стрижней вредны для человека и могут даже вызвать устойчивость к антибиотикам.



Дверцы для душа – самое грязное место в туалете / Unsplash

Дело в том, что если в квартире или доме туалет и душевая расположены в одной комнате, то бактерии из фекалий легко распыляются от туалета до занавески. После того, как эти микробы собираются на шторе, они размножаются в жаркой, влажной и темной среде, после чего могут вызвать аллергическую реакцию, кашель и проблемы с дыханием.

Ученые говорят, что бороться с этим легко – держите крышку унитаза опущенной во время смывания, а также регулярно чистите или стирайте душевую занавеску.

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