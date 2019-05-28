Назвали неожиданное условие долголетия

Люди, у которых есть цель, жили дольше и имели более крепкое здоровье, чем те, которые не видели смысла в своем существовании.

Ученые из университета Мичигана провели масштабное исследование, в котором участвовали люди старше 50 лет, пишет журнал JAMA Netw Open.

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Всего в исследовании приняли участие почти 7 тысяч человек.

В ходе опроса исследователи, в частности, определяли, есть ли у человека цель в жизни и насколько она сильна (конечное ранжирование варьировалось от одного до шести). Из всех участников 4016 (57,5%) – женщины.

С 2006 по 2010 год авторы следили за благополучием добровольцев. За это время умерли 776 человек. Психологи соотносили смерть и ее причины с силой жизненных целей умерших. При этом они учитывали такие факторы, как пол, возраст, семейное положение, раса, уровень образования, вредные привычки и другие.

Среди тех, кто имел жизненные цели, умерли 17 человек, в то время как в группе с низкой мотивацией умерли 83 человека.

Исследование показывает: у людей, которые имели цель даже после выхода на пенсию, наблюдались более низкий риск смерти и крепкое здоровье. В то время у людей без поставленной цели в жизни увеличивались риски сердечных болезней, заболеваний крови, а также ухудшалось пищеварение.

По словам исследователей, это происходит потому, что при наличии цели организм аккумулирует все силы на ее реализацию.

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