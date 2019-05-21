Назвали неожиданную пользу кофе

Ученые Техасского университета в США выяснили, что кофе хорошо влияет на кишечник, он повышает подвижность мышц и подавляет рост бактерий.

Исследователи давали грызунам обычный кофе и кофе без кофеина в течение трех дней, пишет EurekAlert!.

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В течение этого времени они следили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов. Оказалось, что общее количество бактерий уменьшалось. Кроме того, влияние 1,3% и 3% раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.

После употребления кофе у крыс мышцы в нижних отделах толстого кишечника лучше сокращались.

Напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях. Кофе без кофеина имел похожий эффект, что и обычный кофе.

Ученые убеждены, что кофе будет полезным при лечении послеоперационного запора и кишечной непроходимости. Но несмотря на это, необходимо провести дополнительные исследования чтобы определить, способствует ли кофе нормальной икробиоте кишечника или патогенной.

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