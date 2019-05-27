Назвали неожиданную пользу жары

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Назвали неожиданную пользу жары
Назвали неожиданную пользу жары / vowtoguide.voweurope.com

Немецкие ученые выяснили, что во время жары у женщин наблюдается увеличение производительности труда.

В исследовании экспертов из Университета Южной Калифорнии приняли участие 542 студента, где меньшую часть составляли женщины, пишет журнал PLOS One.

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Они при разной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности.

Температура в ходе эксперимента менялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия. Участники составляли двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.

Показано, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при высокой температуре, а мужчины – при низкой.

via GIPHY

При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения.

По словам ученых, это показывает, что добиться оптимальной производительности труда можно при высокой температуре воздуха в офисе, чем при текущих стандартах.

Исследователи рекомендуют поддерживать на рабочем месте температуру около 24°C. При ней мужская производительность падает не очень низко, а женская поднимается достаточно высоко.

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Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Психология
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