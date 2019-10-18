Назвали неожиданную причину преждевременного старения

Недавно ученые обнаружили еще один фактор преждевременного старения.

Новые исследования ученых из Гарвардской медицинской школы свидетельствуют, что чрезмерная активность мозга ускоряет его старение.

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Показательно, что ранее считалось, что чем активнее работа мозга, тем дольше сохраняется его молодость, что вполне логично. Ведь вместе со старением мозговая активность снижается.

Высокая активность мозга уменьшает продолжительность жизни

Однако, теперь реальность оказалась другой: когда деятельность нервной системы гиперактивна, это провоцирует старение мозга, а следовательно, снижает и продолжительность жизни.

Исследователи изучали ткани мозга сотен умерших людей и обнаружили, что тех, кто прожил 90-100 лет, нервная активность была меньше, а у тех людей, кто умер в 70 – высокая.

Механизм, ответственный за возбуждение мозга, имеет связь с механизмом, который контролирует обмен веществ и связан с продолжительностью жизни.

Такая связь деятельности нервной системы и долголетия является абсолютной неожиданностью для ученых. Поэтому, ученые решили провести дополнительные исследования и таки нашли подтверждение теории.

Пока рано говорить о рекомендациях для людей, и ученые отмечают, что йога и медитация таки эффективны и необходимые методики, которые помогают расслабиться и оказывают хорошее влияние на нейронную активность.

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