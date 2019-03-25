Назвали неприметные симптомы рака мозга
Рак на ранних стадиях не имеет никаких ярко выраженных симптомов. Если говорить о раке мозга, то большинство больных раком мозга замечали что-то странное в своем поведении, однако не обращали на это внимания.
В исследовании Королевского колледжа Лондона перечислили ранние симптомы рака мозга, пишет журнал PLOS One.
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Больные раком мозга перечислили симптомы, которые они не воспринимали серьезно в начале болезни:
• проблемы с памятью,
• склонность к потере равновесия,
• неуклюжесть,
• ухудшение зрения,
• сонливость,
* усложненная речь ("заплетающийся язык"),
• повышенная утомляемость.
Один из симптомов рака мозга – повышенная утомляемость
Обычно большинство людей связывали эти симптомы с естественным старением организма и не спешили обращаться к медикам. Большинство участников обращались к врачам уже после того, как у них возникли подозрения на инсульт или деменцию.
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