Назвали невероятную пользу жировой массы

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Жир содержит большое количество иммунных клеток
Жир содержит большое количество иммунных клеток / pixabay.com

Международная группа ученых выяснила, что жир обеспечивает организму устойчивость к инфекциям.

Т-клетки памяти, обнаруженные в жировой прослойке мышей и обезьян, сохраняют информацию об антигенах и формируют вторичный иммунный ответ, пишет The Independent.

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Если однажды они столкнулись с патогеном, то в следующий раз будут активнее с ним бороться. Ученые дважды подвергали подопытных мышей воздействию бактерий. Во второй раз Т-клетки быстрее других иммунных клеток отвечали на патогены.

"Жировая ткань служит волшебным зельем, активирующим T-клетки", – объясняет соавтор исследования Ясмина Белкайд.

Эксперименты показали, что Т-клетки памяти образуют плотные группы в жировых отложениях, которые обладают огромным запасом питательных веществ. Жир должен считаться иммунным органом, утверждает преподаватель медицины в Колумбийском университете Энтони Ферранте. Впрочем, полезен не весь жир и не в любых количествах – речь, конечно, не идет об ожирении.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ожирение исследования
Источник: 24 Канал
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