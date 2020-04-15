К каким последствиям может привести COVID-19 после выздоровления: новые данные

Ученые проанализировали влияние прошлых пандемий на психическое здоровье людей и пришли к выводу, что COVID-19, скорее всего, не станет исключением и будет влиять на психоневрологическое состояние пациентов.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали основные последствия прошлых пандемий для психоневрологического здоровья людей и сопоставили данные с потенциальными осложнениями COVID-19.

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Влияние COVID-19 на психическое здоровье

Данные прошлых пандемий свидетельствуют, что люди, которые переболели COVID-19, могут столкнуться с повышенным риском целого ряда заболеваний и расстройств: от депрессии и психоза до осложнений на центральную нервную систему,

Последствия предыдущих пандемий имели различные психоневрологические симптомы, в частности энцефалопатию, изменение настроения, психоз, нервно-мышечную дисфункцию, демиелинизацию нервных клеток. Они возникали на фоне острой вирусной инфекции или развивались впоследствии.

Во время недавних вирусных вспышек, таких как SARS-CoV-1 в 2003 году, H1N1 в 2009 году и MERS-CoV в 2012 году, ученые фиксировали более высокие показатели нарколепсии, судорог, энцефалита, синдрома Гийена-Барре и других нервно-мышечных дисфункций.

Последствия COVID-19

Сейчас уже известно об острых симптомах поражений ЦНС у переболевших COVID-19 пациентов, включая частые случаи инсульта, делирию и потерю обоняния и вкуса,

– заявила старший автор исследования Сьюзи Хонг, оценивая медицинские данные тяжелых пациентов в Ухане.

Авторы подчеркивают, что психоневрологические последствия новой пандемии пока неизвестны, но, вероятно, будут значительными и могут продолжаться у пациентов годами.

Они считают, что врачи должны начать мониторинг симптомов психоневрологических расстройств у всех пациентов.



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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