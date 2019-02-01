Назвали одну из основных причин психических расстройств

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Травма головы является одной из основных причин психических расстройств
Травма головы является одной из основных причин психических расстройств / redbubble.com

Американские ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта пришли к выводу, что одной из причин возникновения психических расстройств являются травмы головы.

В исследовании приняли участие 1155 человек, перенесших легкую черепно-мозговую травму, факт которой был зафиксирован врачами, пишет EurekAlert!.

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Для подтверждения результатов ученых была контрольная группа людей, у которых не было травм головы, однако были переломы рук и ног.

Результаты исследования показывают, что через три и шесть месяцев люди, у которых было сотрясение мозга, гораздо чаще сообщали о симптомах посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

Депресія може виникати через травму головиДепрессия может возникать из-за травмы головы

 
Депрессия – симптомы
угнетение;
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.

Через шесть месяцев 21,2% людей, получивших травму головы, сообщили о проблемах с психикой. Среди контрольной группы этот показатель не превышал 8,7%.

Исследователи убеждены, что полученные результаты помогут врачам понять, что нужно уделять особое внимание психическому состоянию пациентов через несколько месяцев после травм головы.

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Теги: Здоровье исследования Психология Депрессия
Источник: 24 Канал
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