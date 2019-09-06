Назвали одну причину развития сразу 22 заболеваний

Большое депрессивное расстройство является генетической причиной 22 различных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии.

В своем исследовании эксперты изучили данные 337, 5 тысяч жителей, чьи данные хранятся в британском Биобанкае, говорится на сайте университета.

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С помощью генетического анализа (MR-PheWAS-анализ) ученые проверили связь между депрессией и 925 заболеваниями.

Депрессия – что это? Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Эта связь подтвердилась в 22 случаях. Депрессия может стать причиной развития опасных болезней и состояний, в частности:

ишемической болезни сердца,

астмы,

эзофагита,

гастроэнтерита,

расстройств мочевыделительной системы,

инфекции кишечной палочки.

Исследователи убеждены, что теперь можно поставить точку в связи депрессии с болезнями. Исследование доказывает: депрессия вызывает болезнь, а не наоборот.

Чтобы уменьшить последствия этого опасного психологического состояния, эксперты советуют уделить особое внимание питанию и в целом вести здоровый образ жизни.

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