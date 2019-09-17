Назвали опасность употребления обезболивающего парацетамола

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Назвали опасность употребления обезболивающего парацетамола
Назвали опасность употребления обезболивающего парацетамола / m.csid.ro

Широко распространенное обезболивающее парацетамол опасно для беременных. Таковы выводы исследования ученых из Бристольского университета в Великобритании.

В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, информирует EurekAlert!.

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Около 43% матерей отметили, что употребляли парацетамол до седьмого месяца беременности для облегчения боли. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение детей.

Всего ученые проанализировали 135 показателей. На результат не влияли посторонние социальные факторы, а также причины, по которым женщины принимали парацетамол.

Оказалось, что из 135 параметров с приемом парацетамола статистически связаны 12, которые были признаками гиперактивности или дефицита внимания.

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Особенно сильно синдром гиперактивности и дефицита внимания проявлялся после того, как дети пошли в школу.

 
Синдром дефицита внимания и гиперактивности – что это?
Это определенный тип поведения, который сопровождается нарушениями внимания, общего развития, гиперактивностью. Наблюдаются такие расстройства, как у детей, так и у взрослых. У ребенка есть трудности в восприятии информации, концентрации внимания, импульсивность в поведении. Различают синдром дефицита внимания отдельно и включая гиперактивность.

Мальчики были более восприимчивыми к препарату, чем девочки.

Если у первых эффекты проявлялись до семи лет, то у вторых до девяти. До 15 лет никакой статистической связи между приемом парацетамола и гиперактивностью или недостатком внимания уже не было.

Вывод: употребление парацетамола связано с высоким риском появления гиперактивности и дефицитом внимания у детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Поэтому эксперты советуют консультироваться с врачом относительно приема обезболивающего.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Беременность и роды Дети Лекарства
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