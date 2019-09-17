Назвали опасность употребления обезболивающего парацетамола
Широко распространенное обезболивающее парацетамол опасно для беременных. Таковы выводы исследования ученых из Бристольского университета в Великобритании.
В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, информирует EurekAlert!.
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Около 43% матерей отметили, что употребляли парацетамол до седьмого месяца беременности для облегчения боли. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение детей.
Всего ученые проанализировали 135 показателей. На результат не влияли посторонние социальные факторы, а также причины, по которым женщины принимали парацетамол.
Оказалось, что из 135 параметров с приемом парацетамола статистически связаны 12, которые были признаками гиперактивности или дефицита внимания.
Почему не стоит принимать парацетамол во время беременности
Особенно сильно синдром гиперактивности и дефицита внимания проявлялся после того, как дети пошли в школу.
Мальчики были более восприимчивыми к препарату, чем девочки.
Если у первых эффекты проявлялись до семи лет, то у вторых до девяти. До 15 лет никакой статистической связи между приемом парацетамола и гиперактивностью или недостатком внимания уже не было.
Вывод: употребление парацетамола связано с высоким риском появления гиперактивности и дефицитом внимания у детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
Поэтому эксперты советуют консультироваться с врачом относительно приема обезболивающего.
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