Назвали основное отличие COVID-19 от гриппа: видео
Ученые создали видеоролик, в котором напомнили, чем коронавирус отличается от гриппа. И объяснили, почему стоит оставаться дома.
Об этом сообщает VOX.
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COVID-19 – заболевание, вызванное коронавирусом, может выглядеть очень похожим на грипп. Они имеют сходные симптомы – лихорадку, кашель и возможность пневмонии и даже распространяются одинаково. Поэтому сравнивать их вполне естественно.
Но COVID-19 очень отличается от гриппа, он более опасен почти во всем.
Заразность
Если от одного больного гриппом за 10 циклов инфицируется 56 человек, то человек с COVID-19 может заразить более 2 тысяч за те же 10 циклов.
Инкубационный период
Большинство людей не знают, что они больны COVID-19 и, возможно, заразные, потому что симптомы появляются от 5 до 14 дней.
А грипп проявляется гораздо быстрее – через 1–2 дня.
Разница между коронавирусом и гриппом: смотреть видео
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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