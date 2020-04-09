Назвали основное отличие COVID-19 от гриппа: видео

Ученые создали видеоролик, в котором напомнили, чем коронавирус отличается от гриппа. И объяснили, почему стоит оставаться дома.

Об этом сообщает VOX.

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COVID-19 – заболевание, вызванное коронавирусом, может выглядеть очень похожим на грипп. Они имеют сходные симптомы – лихорадку, кашель и возможность пневмонии и даже распространяются одинаково. Поэтому сравнивать их вполне естественно.

Но COVID-19 очень отличается от гриппа, он более опасен почти во всем.

Заразность

Если от одного больного гриппом за 10 циклов инфицируется 56 человек, то человек с COVID-19 может заразить более 2 тысяч за те же 10 циклов.

Инкубационный период

Большинство людей не знают, что они больны COVID-19 и, возможно, заразные, потому что симптомы появляются от 5 до 14 дней.

А грипп проявляется гораздо быстрее – через 1–2 дня.

Разница между коронавирусом и гриппом: смотреть видео



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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