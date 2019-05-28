Назвали основной симптом дефицита витамина C

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Назвали основной симптом дефицита витамина C
Назвали основной симптом дефицита витамина C / edge3technologies.com

Витамин С играет важную роль в синтезе коллагена, обеспечивая тем самым стабильность соединительной, костной тканей, дентина зубов.

Аскорбиновая кислота участвует в иммунных реакциях, способствует сохранению витамина Е. Этот витамин активно участвует в синтезе гормонов надпочечников и щитовидной железы.

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Но когда витамина недостаточно, то организм сигнализирует об этом, – отметил ведущий диетолог, доктор Мэрилин Глэнвилл, пишет Daily Express.

Основным симптомом дефицита является то, что плохо заживают царапины и раны

При его дефиците даже самые легкие травмы могут оставаться у человека в течение долгого времени.

Недостаток аскорбиновой кислоты, помимо прочего, связан с риском увеличения веса, постоянной усталостью и плохим настроением, снижением иммунитета.

Чаще всего недостаток витамина С вызван неправильным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя, анорексией или психическими заболеваниями.

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Основными источниками витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге.

Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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