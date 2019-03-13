Назвали основную причину смертельных болезней сердца и сосудов

Ученые из Германии обнаружили, что основная причина смертей от загрязненного воздуха связана с сердечно-сосудистыми болезнями.

Исследователи выяснили, что загрязнение воздуха вызывает 8,8 миллиона смертей, пишет MedicalXpress.

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Ранее считалось, что этот показатель достигает 4,5 миллионов, то есть, почти вдвое меньше.

В 2015 году вредные вещества в воздухе вызвали 790 тысяч дополнительных смертей во всей Европе и 659 тысяч случаев смерти в 28 странах Европейского союза. Из этих смертей от 40 до 80% были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечные приступы и инсульт.

Соавтор исследования профессор Томас Мюнцель отмечает, что в перспективе загрязнение воздуха приводит к большему количеству смертей, чем курение. По оценкам ВОЗ табакокурение в 2015 году спровоцировало 7,2 миллиона смертей. По словам исследователя, разница в том, что курения можно избежать, а загрязнения воздуха – нет.



Загрязнение воздуха приводит к 8,8 миллиона смертей

Главным фактором вредного воздействия на организм, является наличие в воздухе твердых частиц диаметром около 2,5 микрона – PM2.5 или аэрозолей. Они являются основной причиной развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Чем еще опасны частицы PM2.5?​Они способны проходить биологические рубежи, то есть легко проникать в организм человека. Частицы сокращают ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 8,6 месяца. С 1990 по 2010 год 3,1 миллиона человек умерли от причин, связанных с частицами РМ 2.5.

Допустимая годовая концентрация в Европе составляет 25 микрограммов на кубический метр. А это более чем в два раза превышает допустимый уровень ВОЗ – 10 микрограммов на кубический метр.

Напомним, что ученые из Азии заявили, что по уровню влияния вредных частиц аэрозоли не уступают бетелю или табаку, потребление которых приводит к развитию онкологии.

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