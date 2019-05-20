Назвали овощ, который может уберечь от рака

Израильские ученые доказали, что вещества в брокколи влияют на активность специфического гена, который связан с раком.

Эксперты из Медицинского центра Бет-Израил провели исследование над мышами, пишет MedicalXpress.

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Во время эксперимента они выяснили, что у мышей, которые склонны к развитию опухолей, обнаружили положительное влияние молекулы индол-3-карбинол (Indole-3-Carbinol, I3C).

Она способна останавливать образование злокачественных опухолей.

Исследователи вводили I3C, содержащийся в брокколи и других капустных, в организм грызунов. Вещество подавляло работу гена WWP1.

Ген WWP1 – что это? Этот участок ДНК кодирует ген, снижает активность другого гена PTEN, который отвечает за чувствительность к развитию рака. Низкий уровень PTEN обычно наблюдается в опухолевых клетках.

Соединение, содержащееся в брокколи, помогает восстановить нормальную работу гена PTEN.

Чтобы брокколи действительно дало положительный эффект, человеку необходимо съесть 2,5 килограмм брокколи в сыром виде.

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