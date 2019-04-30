Назвали пользу добрачного секса

Американские исследователи из медицинского центра Маунт Синай обнаружили, что продолжительность половой жизни до наступления беременности влияет на риск развития шизофрении у ребенка.

В исследованиях наблюдали за около 90 тысячами детей, рожденными в 1964-1976 годах в одном из районов Иерусалима, пишет Schizophrenia Research.

Читайте также: Почему мужчины не изменяют: три причины

Оказалось, что если родители были женаты менее двух лет, что соответствовало примерно году незащищенного секса до наступления беременности, риск развития шизофрении у ребенка рос на 50%, а в браках продолжительностью 2-4 года на 30%.

Шизофрения – что это? Это психическое расстройство, для которого характерны слуховые галлюцинации, паранойя, бредовые идеи. Оно может влиять на социальные функции человека, его работоспособность. В некоторых случаях человек с шизофренией может быть опасен для общества.

Чем длительнее был брак, тем ниже был и риск развития шизофрении. Исследование показало: на каждые 5 лет брака приходилось снижение риска шизофрении на 14%.

При этом чем старше был муж в паре, тем быстрее у нее появлялся ребенок.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в короткий период половой жизни родителей до зачатия повышается риск развития преэклампсии.

Преэклампсия – что это? Это развитие артериальной гипертензии после 20-й недели беременности у женщины, артериальное давление которой до сих пор был в норме. Или же возникает усиление артериальной гипертензии, которая существовала до 20-й недели беременности с сопутствующей протеинурией и/или признаками повреждения других органов/систем.

Из-за иммунной реакции, которая возникает из-за преэклампсии, увеличивает склонность плода к болезням психики.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.