Назвали пользу добрачного секса
Американские исследователи из медицинского центра Маунт Синай обнаружили, что продолжительность половой жизни до наступления беременности влияет на риск развития шизофрении у ребенка.
В исследованиях наблюдали за около 90 тысячами детей, рожденными в 1964-1976 годах в одном из районов Иерусалима, пишет Schizophrenia Research.
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Оказалось, что если родители были женаты менее двух лет, что соответствовало примерно году незащищенного секса до наступления беременности, риск развития шизофрении у ребенка рос на 50%, а в браках продолжительностью 2-4 года на 30%.
Чем длительнее был брак, тем ниже был и риск развития шизофрении. Исследование показало: на каждые 5 лет брака приходилось снижение риска шизофрении на 14%.
При этом чем старше был муж в паре, тем быстрее у нее появлялся ребенок.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в короткий период половой жизни родителей до зачатия повышается риск развития преэклампсии.
Из-за иммунной реакции, которая возникает из-за преэклампсии, увеличивает склонность плода к болезням психики.
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