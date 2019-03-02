Назвали популярные лекарства, которые приводят к психическим расстройствам

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Какие лекарства приводят к психическим расстройствам
Какие лекарства приводят к психическим расстройствам / zhigongcn.com

Применение антибиотиков связывают с высоким риском развития психических заболеваний, а также возникновения аутизма и умственной отсталости у детей.

Эксперты из Дании проанализировали данные более чем миллиарда человек, родившихся между 1995 и 2012 годом информирует The Conversation.

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Исследователи выяснили, что дети, которых лечили антибиотиками, страдали от различных психических расстройств. У них обнаруживали расстройства шизофренического спектра, обсессивно-компульсивное расстройство, умственную отсталость, нарушения аутистического спектра и синдрома дефицита внимания.

Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства примерно в 1,84 раза. Применение антибиотиков увеличивало этот риск еще в 1,4 раза.

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Причина этому – взаимодействие между кишечным микробиомом и центральной нервной системой.

Антибиотики могут изменять бактерии пищеварительного тракта, из-за чего ухудшаются когнитивные способности.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Лечение исследования
Источник: 24 Канал
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