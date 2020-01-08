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Назвали претендентов на нового руководителя НСЗУ

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Новое руководство НСЗУ / 24 Канал

9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины. На должность претендуют 8 человек.

Список обнародовали на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кто может стать новым главой НСЗУ

  • Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;
  • Временный исполняющий обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;
  • Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;
  • Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,
  • Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;
  • Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;
  • Заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;
  • Предприниматель Марина Алтухова.

Чем занимается НСЗУ?

Это орган, который руководит почти всеми финансами в сфере охраны здоровья.

  • Подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями;
  • Платит за медицинское обслуживание украинцев и контролирует качество этого обслуживания;
  • Возмещает стоимость лекарств;
  • Получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;
  • Аналитическая работа о потребностях украинцев в здравоохранении на будущее.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Деньги Министерство здравоохранения Украины Национальная служба здоровья Украины
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