Назвали претендентов на нового руководителя НСЗУ
9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины. На должность претендуют 8 человек.
Список обнародовали на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы, сообщает Интерфакс-Украина.
Также по теме: Сколько государство заплатит медучреждениям за лечение пациентов – прайс-лист
Кто может стать новым главой НСЗУ
- Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;
- Временный исполняющий обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;
- Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;
- Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,
- Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;
- Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;
- Заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;
- Предприниматель Марина Алтухова.
Чем занимается НСЗУ?
Это орган, который руководит почти всеми финансами в сфере охраны здоровья.
- Подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями;
- Платит за медицинское обслуживание украинцев и контролирует качество этого обслуживания;
- Возмещает стоимость лекарств;
- Получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;
- Аналитическая работа о потребностях украинцев в здравоохранении на будущее.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии