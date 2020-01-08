Назвали претендентов на нового руководителя НСЗУ

9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины. На должность претендуют 8 человек.

Список обнародовали на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кто может стать новым главой НСЗУ

Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;

Временный исполняющий обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;

Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;

Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,

Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;

Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;

Заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;

Предприниматель Марина Алтухова.

Чем занимается НСЗУ?

Это орган, который руководит почти всеми финансами в сфере охраны здоровья.

Подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями;

Платит за медицинское обслуживание украинцев и контролирует качество этого обслуживания;

Возмещает стоимость лекарств;

Получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;

Аналитическая работа о потребностях украинцев в здравоохранении на будущее.

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