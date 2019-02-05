Назвали причину эпидемии рака среди молодых людей

Ученые из Америки обнаружили резкий рост онкологических заболеваний у молодых людей. Основной причиной рака является распространение ожирения.

Исследователи обнаружили, что с 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором развития, стали возникать чаще среди людей моложе 50 лет, пишет MedicalXpress.

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Эксперты отмечают, что меньший возраст связан с более высоким уровнем заболеваемости раком. При этом большая часть жителей США 20-49-летнего возраста употребляет мало фруктов, овощей и цельного зерна и злоупотребляет фастфудом, сладкими напитками и солью.

Ожирение – причины возникновения * пассивный образ жизни с малой физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

* состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

У людей в возрасте от 45 до 49 лет показатель заболеваемости раком печени повышался на один процент за каждый год периода, который исследовали ученые. То есть, показатель болезни вырос на 20%. У людей 30-34 лет этот показатель возрос вдвое, а среди людей 25-29 лет – вчетверо.

В молодых миллениалов заболеваемость другими видами рака, которые связаны с ожирением, была также самой высокой среди всех возрастных групп. В частности, количество людей, страдающих:

– раком почек возросло на 6,23%;

– раком желчного пузыря возросло на 3,71%;

– раком мочевого пузыря возросло на 3,35%;

– раком кишечника возросло на 2,41%.



Лишний вес является фактором развития рака среди людей моложе 50 лет

Ученые отмечают, что ожирение является той причиной появления злокачественных опухолей, которую легко предупредить.

Несмотря на то, что эти результаты касаются только США, ожирение является актуальной проблемой и в Украине. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдает каждый четвертый украинец.

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