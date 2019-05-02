Назвали признак, который указывает на высокий риск смерти в следующие 10 лет

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Назвали признак, который указывает на высокий риск смерти в следующие 10 лет
Назвали признак, который указывает на высокий риск смерти в следующие 10 лет / cuimc.columbia.edu

Американские эксперты обнаружили, что у пожилых людей с плохим обонянием риск смерти в следующие 10 лет после тестирования выше, чем у других людей.

В исследовании ученых из Университета штата Мичиган приняли участие 2,3 тысячи человек в возрасте от 70 до 79 лет, пишет Annals of Internal Medicine.

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В ходе теста им предложили идентифицировать 12 распространенных ароматов. В течение тринадцати лет, до 2014 года, умерли 1,2 тысячи добровольцев.

Оказалось, что у тех, у кого результаты теста были плохими, риск смерти в течение 10 лет был на 46% выше.

В течение 13 лет этот показатель был меньше, поскольку жизненный цикл участников подходил к концу, и много кто умирал независимо от уровня обоняния или состояния здоровья в начале исследования.

Результаты также продемонстрировали, что у людей с хорошим здоровьем потеря обоняния была основным признаком скорого ухода из жизни.

У них вероятность смерти до десятого года исследования была на 62% выше в сравнении с людьми, которые имеют хорошую способность чувствовать запах. А к 13 году исследования этот показатель достигал 40%.

Ученые объясняют результаты исследования тем, что нейродегенеративные заболевания, например болезнь Паркинсона или деменция, которые уменьшают продолжительность жизни человека, также сказываются на способности чувствовать запахи.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования
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