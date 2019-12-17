Назвали продукт, который может снизить давление у гипертоников

Ученые из США рекомендуют заменить сладкие изделия с добавленным сахаром на фрукты, такой способ может способствовать снижению кровяного давления.

Исследователи из Университета Делавэра (University of Delaware) во главе с автором исследования Шо Чинг Чаем (Sheau Ching Chai) продемонстрировали тесную связь между добавлением сахара и гипертонией – высоким артериальным давлением. А также было обнаружено, что употребление в пищу фруктов связано со снижением артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Как проходило исследование?

Исследование проводилось в период с 2015 по 2017 год, ученые наблюдали за состоянием здоровья 128 человек (57 мужчин и 71 женщина) в возрасте от 65 до 80 лет. Особенно внимательно они изучали влияние сахара и сахаросодержащих продуктов на уровень артериального давления.

Основными видами сахара, который потребляла контрольная группа, были: сахароза (столовый сахар), глюкоза (содержится в конфетах, спортивных напитках и десертах) и фруктоза (фруктовый сахар и основной источник добавленного сахара в форме кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы).

Результаты исследования

Специалисты выяснили, что существует большая разница в том, как организм усваивает различные виды сахара. Ученые констатировали, что в наибольшей степени повышению кровяного давления способствуют продукты с добавленным сахаром в виде фруктозы, которая добавляется в них как фруктовый сахар или кукурузный сироп. Особенно существенно продукты с таким типом сахара влияют на уровень артериального давления у женщин в постменопаузе.

Авторы рекомендуют заменить сахар фруктами, поскольку в них содержится много ценных элементов, в том числе клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы и другие биологически активные вещества. Предварительные клинические испытания показали, что виноград, терпкая вишня и черника тоже могут снизить кровяное давление.

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