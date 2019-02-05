Дефицит каких продуктов может привести к старению кожи

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Дефицит каких продуктов может привести к старению кожи
Дефицит каких продуктов может привести к старению кожи / rd.com

К ранним морщинам может привести не только ответственная работа, но и дефицит в рационе тех продуктов, которые поддерживают здоровье кожи.

Медики отмечают, что рацион женщины обязательно должен содержать достаточное количество овощей, зелени, фруктов и кисломолочных продуктов, пишет 24apteka. В противном случае дефицит этих продуктов приводит к потере упругости кожи и появлению ранних морщин, что значительно ухудшает внешний вид человека.

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Суточная норма – 500 граммов свежих овощей, зелени, ягод, фруктов.

Особенно полезными для кожи являются томаты, апельсины, грейпфруты, киви, болгарский перец, вишня, черника, гранат, морковь, абрикосы, яблоки, брокколи, тыква, черная смородина. Эти фрукты содержат витамины, которые помогают коже сохранять молодой и свежий вид максимально длительный период – витамины А, С и Е.

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В кисломолочных продуктах есть пробиотики, которые очистят организм от токсинов, нормализуют работу кишечника, улучшат метаболизм. После того, как вы избавитесь от проблем с пищеварением, улучшиться и состояние кожи: исчезнут высыпания, угри, покраснения, раздражения кожи. Если нет противопоказаний, то врачи советуют употреблять стакан кефира или йогурта без сахара и добавок ежедневно.

Орехи тоже имеют полезные свойства – они содержат витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты, которые питают и увлажняют нашу кожу, поддерживают ее тонус и избавляют от воспалений. Самыми полезными считаются миндаль, фундук, кешью, грецкий орех.

Найкориснішими горіхами вважають мигдаль, фундук, кеш'ю, волоський горіх
Самыми полезными орехами считают миндаль, фундук, кешью, грецкий орех

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Теги: Здоровье Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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