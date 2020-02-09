24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Назвали продукты, которые снижают фактор риска болезни Альцгеймера

124 Читати новину українською

Исследователи утверждают, что флавоноиды, содержащиеся во фруктах, овощах, шоколаде, чае и вине, могут помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.

Исследователи утверждают, что потребление флавоноидов может помочь в борьбе с прогрессированием болезни Альцгеймера, сообщает Neurology.

К теме: Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и самые распространенные мифы

 
Флавоноиды – что это?
Это полифенольные соединения, содержащиеся в таких фруктах, как яблоки и груши и в овощах, таких как шпинат и капуста, а также в шоколаде, чае и вине.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что частое потребление флавоноидов и их подкласса – флавонолов, может быть связано с пониженным риском развития болезни Альцгеймера.

В исследовании приняли участие 921 человек. Те люди, которые употребляли больше флавоноидов, имели шансы развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.

В исследовании, опубликованном в прошлом году сообщалось, что потребление флавоноидов может улучшить здоровье сердца и снизить риск рака. Впрочем, это первое исследование, которое демонстрирует положительное влияние этих соединений на мозг человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Безопасен ли "лизун" для детей: состав популярной игрушки
сегодня
17921
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина исследования Мозг болезнь Альцгеймера
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 8575
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 442
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 1926
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 7479
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2157
Новости
Больше новостей
Залиште відгук