Назвали продукты, которые снижают фактор риска болезни Альцгеймера
Исследователи утверждают, что флавоноиды, содержащиеся во фруктах, овощах, шоколаде, чае и вине, могут помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.
Исследователи утверждают, что потребление флавоноидов может помочь в борьбе с прогрессированием болезни Альцгеймера, сообщает Neurology.
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В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что частое потребление флавоноидов и их подкласса – флавонолов, может быть связано с пониженным риском развития болезни Альцгеймера.
В исследовании приняли участие 921 человек. Те люди, которые употребляли больше флавоноидов, имели шансы развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.
В исследовании, опубликованном в прошлом году сообщалось, что потребление флавоноидов может улучшить здоровье сердца и снизить риск рака. Впрочем, это первое исследование, которое демонстрирует положительное влияние этих соединений на мозг человека.
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