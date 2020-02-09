Назвали продукты, которые снижают фактор риска болезни Альцгеймера

Исследователи утверждают, что флавоноиды, содержащиеся во фруктах, овощах, шоколаде, чае и вине, могут помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.

Исследователи утверждают, что потребление флавоноидов может помочь в борьбе с прогрессированием болезни Альцгеймера, сообщает Neurology.

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Флавоноиды – что это? Это полифенольные соединения, содержащиеся в таких фруктах, как яблоки и груши и в овощах, таких как шпинат и капуста, а также в шоколаде, чае и вине.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что частое потребление флавоноидов и их подкласса – флавонолов, может быть связано с пониженным риском развития болезни Альцгеймера.

В исследовании приняли участие 921 человек. Те люди, которые употребляли больше флавоноидов, имели шансы развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.

В исследовании, опубликованном в прошлом году сообщалось, что потребление флавоноидов может улучшить здоровье сердца и снизить риск рака. Впрочем, это первое исследование, которое демонстрирует положительное влияние этих соединений на мозг человека.

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