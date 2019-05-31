Назвали продукты, которые увеличивают риск смерти на 62%

Ученые доказали, что регулярное употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки повышает риск преждевременной смерти от инсульта и сердечного приступа.

Речь идет о чипсах, хлопьях, готовых блюдах, газированной воде, пишет BMJ.

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Ультраобработанные продукты обычно продаются "готовыми к употреблению" в упаковке с промышленными веществами, такими как консерванты и подсластители.

Французские ученые считают, что такие блюда повышают риск получить инсульт на 12%.

Выяснилось, что если люди часто употребляют готовые блюда (любые чипсы и сладости, а также газированные напитки), то у них чаще возникают сердечно-сосудистые болезни.

Употребление более 4 порций подобных продуктов в день увеличивает вероятность преждевременной смерти более чем на 60%.

Эксперты считают, что ультраобработанные продукты вызывают чувство голода и приводят к ожирению. Лишний вес, в свою очередь, связан с проблемами сердца и преждевременной смертью.

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