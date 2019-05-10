Назвали простой, но действенный секрет счастья

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли секрет счастья. Как оказалось, все намного проще, чем кажется: если вы не хотите меняться в течение ближайших 10 лет, то ваша жизнь станет счастливее.

К такому выводу исследователей подтолкнули проведенные исследования, в рамках которых были проанализированы ответы людей, пишет журнал Social Psychological and Personality Science.

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Они рассказали о том, какими они хотят себя видеть через десятилетия. А в конце эксперимента участники еще раз поделились со своими ощущениями.

Эксперимент показал, что те, кто не хотели меняться в лучшую или худшую сторону, были счастливы в сравнении с теми, кто желали изменений.

Специалисты утверждают, что причина этого может лежать в отсутствии сильного разрыва между своим нынешним и будущим "я". Благодаря этому человеку проще планировать свое будущее.

Чем больше человек будет уверен в том, что с течением времени он не изменится, тем больше он будет доволен своей жизнью.

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