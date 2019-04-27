Назвали простой способ, как улучшить сексуальную жизнь

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Сон в різних ліжках може покращити секс
Сон в різних ліжках може покращити секс / pixabay.com

Сон на разных кроватях может значительно улучшить сексуальной жизни партнеров.

Эксперты из компании Bensons For Beds Sleep проанализировали опыт 2000 пар.

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34% опрошенных утверждают, что раздельный сон улучшил их секс, а еще 38% рассказали, что их отношения в целом стали крепче. Причины, почему они решили спать на разных кроватях: несовпадение циклов сна, урчание одного из партнеров и громкого храпа.

Сон на різних ліжках

Для хорошего секса важен сон

Качественный сон очень важен для психологического и физического здоровья, без которого невозможен хороший секс. Если вы не можете выспаться вместе, то лучшее, что можно сделать для отношений – спать отдельно, рассказали авторы исследования.

Но эксперты отмечают, что такой метод подходит не всем. 24% опрошенных заявили, что после того, как они разошлись по разным кроватям, интимная близость ухудшилась. Решение для таких пар – увеличить количество телесного контакта в часы бодрствования.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Сон Секс
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