Назвали простой способ, который поможет диагностировать COVID-19 даже дома

Американский врач, который работает с пациентами больными коронавирусом рассказал, как диагностировать заболевание на ранних стадиях и предотвратить развитие смертельной пневмонии.

Американский врач Ричард Левитан написал колонку для The New York Times о том, почему COVID-19 может протекать бессимптомно – и в чем опасность.

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Уровень насыщения крови кислородом у большинства пациентов с пневмонией от COVID был низким, практически несовместимым с жизнью – и при этом они спокойно продолжали сидеть в смартфоне, когда мы подключали их к монитору,

– рассказал Левитан.

Если у больного на COVID-19 развивается пневмония, инфекция поражает воздушные мешки, но при этом легкие еще не наполняются жидкостью. Соответственно, пациент не чувствует одышки – и из-за этого может не обратиться к врачу.



Коронавирусная инфекция поражает легкие / Фото Unsplash

Метод ранней диагностики коронавируса

Есть способ идентифицировать пациентов с пневмонией от COVID быстрее и это не требует теста или госпитализации.

"Тихую гипоксию можно определить с помощью простого медицинского девайса, который продают в большинстве аптек – пульсоксиметра",

– отметил Левитан.

Пульсоксиметр – это прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови.

В использовании он не сложнее термометра: пульоксиметр надевается на палец, и через пару секунд вы увидите на его экране 2 цифры – уровень насыщения крови кислородом и пульс.

Распространена практика проверки уровня насыщения крови кислородом с помощью пульсометра – неважно, будут ли люди делать это дома или обращаться к врачам – может помочь вовремя замечать отклонения от нормы, диагностировать их и фиксировать COVID-19 еще на ранней стадии.



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

Важно: если ваш уровень кислорода ниже нормы (в норме это 96% – 98%) – это не означает, что вы больны COVID-19. Но вам следует обратиться к семейному врачу и обсудить это с ним.