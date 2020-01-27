Назвали простой способ уменьшить риск сердечного приступа

Уменьшить риск сердечных заболеваний проще, чем считалось ранее. Достаточно спать днём 2 раза в неделю.

К такому выводу пришли швейцарские ученые, результаты исследования они опубликовали в журнале Heart.

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Как проходило исследование?

В рамках своего проекта специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии изучали, как часто и как долго люди позволяют себе спать днём, и как это влияет на риск сердечного приступа. В целом в этом исследовании приняли участие 3 462 здоровых лица в возрасте от 35 до 75 лет.

За добровольцами наблюдали в течение пяти лет. Они были разделены на четыре разных группы: люди, которые не спят днём, которые спят днём один раз в неделю, которые имеют два еженедельных дневных сна и, наконец, те, кто спит днём пять и больше раз в неделю.



Дневной сон поможет сердцу / narodna-pravda.ua

Результаты исследования

В результате исследователи обнаружили, что люди, которые спят днём один или два раза в неделю, имеют наименьший риск сердечного приступа.

"Люди, которые могли вздремнуть днём один или два раза в неделю, на 48% снизили риск инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности. И наоборот, участники, которые спали шесть-семь раз в неделю, имели наибольший риск сердечного приступа по сравнению с людьми, которые не спали днём совсем", – отметили авторы работы.

Почему один или два случая дневного сна в неделю снижают риск сердечных патологий, исследователи определить не смогли. Однако отметили, что продолжительность сна не имеет решающего значения.

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