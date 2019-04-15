Назвали ранние симптомы, свидетельствующие об онкозаболевании

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Назвали ранние симптомы, свидетельствующие об онкозаболевании
Назвали ранние симптомы, свидетельствующие об онкозаболевании / medicalnewstoday.com

При наличии рака на начальных стадиях нет ярко выраженных симптомов. Однако медики составили список самых распространенных признаков, которые указывают на онкологию.

К этим симптомам врачи отнесли резкую, непонятную потерю веса или постоянное чувство усталости, пишет ActiveFeel.

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Эти симптомы могут указывать на вероятный рак толстой кишки или же лейкемию.

Симптомом опухоли головного мозга, яичника, прямой или же толстой кишки может быть постоянная боль, которая не проходит даже после применения обезболивающих.

Уплотнения на теле и постоянно повышенная температура также должны встревожить человека. Болезнь способна влиять на иммунную систему. Это может быть ранними признаками рака крови.

Если же у вас появляются новые родинки, бородавки или же изменяются старые, кровоточат, то это может предшествовать раку кожи.

Якщо ж у вас з’являються нові родимки, бородавки, тоді зверніться до онколога
Если у вас появляются новые родинки, бородавки, тогда обратитесь к онкологу

О других видах онкологии свидетельствуют постоянный кашель – болезненный или с кровью, частые походы в туалет, диарея, запоры, боль и кровь при мочеиспускании, а также отек ног.

Симптомом рака желудка, горла или пищевода могут быть трудности при приеме пищи.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Онкозаболевания Лечение
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