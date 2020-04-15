Назвали ранние симптомы тяжелой формы коронавируса
Одним из ранних признаков того, что заражение коронавирусом у человека будет в тяжелой форме, является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.
Об этом сообщили научные специалисты Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, пишет MedRxiv.
Также на тему: Почему коронавирус по-разному влияет на людей: назвали пять факторов
После анализа состояния 4103 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 медики перечислили ранние признаки тяжелой формы заболевания.
Все эти пациенты пострадали от заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Половина из них была госпитализирована, что свидетельствует о тяжелой форме. 650 человек оказались не просто на больничной койке, а в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Исследование медиков показало, что COVID-19 может с большой вероятностью перейти в тяжелую форму, если у человека повышенные показатели С-реактивного белка (белок плазмы крови, относящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении), Д-димера (небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба) и ферритина (производные железа).
Еще один ранний признак – низкий показатель насыщения крови кислородом (в норме составляет 95–98%).
Также медики из Нью-Йорка констатируют: люди с ожирением очень сильно рискуют получить критическое состояние из-за коронавируса.
У пациентов с ожирением шансы заболеть тяжелой формой инфекцией выше, чем у тех, кто имеет проблемы с сердцем или легкими,
– предупредили американские врачи.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Во Львове у мужчины, который умер от коронавируса, был дважды отрицательный тестсегодня , 12:22
-
Почему коронавирус по-разному влияет на людей: назвали пять факторовсегодня , 14:42
-
Социальное дистанцирование могут ввести до 2022 года, – ученыесегодня , 16:14
-
Распространение коронавируса в мире – заболели уже свыше 2 миллионов человек: карта онлайнсегодня , 10:29
-
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к коноплесегодня , 16:44
-
Болезнь Паркинсона: причины, симптомы и как распознать первые признакисегодня , 18:11