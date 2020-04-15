Назвали ранние симптомы тяжелой формы коронавируса

Одним из ранних признаков того, что заражение коронавирусом у человека будет в тяжелой форме, является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

Об этом сообщили научные специалисты Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, пишет MedRxiv.

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После анализа состояния 4103 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19 медики перечислили ранние признаки тяжелой формы заболевания.

Все эти пациенты пострадали от заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Половина из них была госпитализирована, что свидетельствует о тяжелой форме. 650 человек оказались не просто на больничной койке, а в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Показатель кислорода в крови – главный симптом тяжелой формы коронавируса / unsplash.com

Исследование медиков показало, что COVID-19 может с большой вероятностью перейти в тяжелую форму, если у человека повышенные показатели С-реактивного белка (белок плазмы крови, относящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении), Д-димера (небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба) и ферритина (производные железа).

Еще один ранний признак – низкий показатель насыщения крови кислородом (в норме составляет 95–98%).

Также медики из Нью-Йорка констатируют: люди с ожирением очень сильно рискуют получить критическое состояние из-за коронавируса.

У пациентов с ожирением шансы заболеть тяжелой формой инфекцией выше, чем у тех, кто имеет проблемы с сердцем или легкими,

– предупредили американские врачи.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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