Назвали самую идеальную вакцину, которую нужно вколоть каждому

Эксперты называют вакцину от папилломавируса человека почти совершенной. Анализ показал, что ее результативность в защите от вирусов, вызывающих рак шейки матки, члена, горла и рта составляет 99,8%.

Ученые Королевского колледжа Лондона оценили эффективность вакцин, которые сейчас применяются от папилломавируса человека.

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Оказалось, что этот показатель приближается к 100%. Таковы результаты исследований с участием более 60 миллионов человек, за которыми наблюдали в течение 8 лет. В Англии и некоторых других странах мира эти вакцины применяются в обязательном порядке к девочкам подросткового возраста, а с некоторых пор и к мальчикам, поскольку установлено, что папилломавирус человека вызывает не только опухоли шейки матки, но и рак горла, а также полости рта.

Эксперты искренне надеются, что эта почти полностью совершенная иммунизация поможет в течение 80 лет избавить страну от рака шейки матки полностью. Степень эффективности вакцины от ВПЧ, по оценке экспертов Королевского колледжа, составляет 99,8%.

Это намного превышает самые оптимистичные ожидания ученых, которые активно призывали к массовой иммунизации населения. Вакцина была разработана для защиты от вирусов ВПЧ типа 6, 11, 16 и 18.

Типы 16 и 18 вызывают в той же самой Великобритании более 70% всех случаев опухолей шейки матки, а типы 6 и 11 – более 90% случаев генитального герпеса. Вакцина дает защиту от обеих болезней.



Вакцина от вируса папилломы очень эффективна \ unsplash.com

В целом, исследователи проанализировали 65 научных работ, наблюдавших за эффективностью вакцин в 14 странах. До начала этого исследования в распоряжении его авторов были данные об эффективности вакцины в лабораторных условиях, но обычно эти показатели расходятся с результатами, которые показывают результативность того или иного препарата в реальном мире.

Кому и когда следует делать вакцину против ВПЧ?

Вакцинировать от ВПЧ можно с 9-летнего возраста (и девочек, и мальчиков). Вакцинировать взрослых или своих детей нужно в медицинском учреждении, после консультации с врачом.

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В Украине используют вакцину "Церварикс". Возможна 2- или 3-дозовая вакцинация. Двудозовую используют в возрасте от 9 до 14 лет с промежутком в полгода. После 15 лет, до начала половой жизни, нужно ввести уже 3 дозы вакцины.

Если половая жизнь уже началось, тогда перед прививкой нужно обязательно сдать анализ на выявление папилломавируса. Если ВПЧ обнаружат, тогда сначала следует пройти курс лечения, а затем сделать повторное обследование и уже тогда – прививаться.

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