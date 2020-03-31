Назвали самую комфортную температуру для развития коронавируса

Ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.

Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Также по теме: Когда человек, больной коронавирусом, является самім заразным

Какая температура самая благоприятная для коронавируса?

По данным исследователей, лучшей для коронавируса SARS-CoV-2 оказалась температура около четырех градусов выше нуля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он может прожить до 14 дней.

При этом коронавирус не может переносить высокие температуры – при 70 градусах он становится неактивным в течение пяти минут.

На каких поверхностях дольше всего живет коронавирус?

Кроме того, гонконгские ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус может оставаться активным дольше.

На бумаге он выключается уже через 3 часа, на одежде и обработанном дереве "живет" до двух дней, на стекле – четыре, на пластике – до семи дней.

Столь же долго – семь дней – коронавирус может оставаться на поверхности медицинских масок. В связи с этим ученые призвали к тщательной дезинфекции медицинских принадлежностей.



При каких условиях выживает коронавирус / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.