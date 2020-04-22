Назвали самый распространенный путь распространения коронавируса
В результате исследования коронавируса ученые выяснили, что практически единственный способ заразиться – длительное и близкое общение с больным COVID-19.
К такому выводу пришли ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, передает RTL Today.
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Вирусологи течение последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберг, где были обнаружены более 1400 больных и зафиксировано 46 смертей.
Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов.
Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории,
– сообщили ученые.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала.
"Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу", – сказал глава немецкого института Хендрик Штрейк.
К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому едва ли не единственный способ заразиться это капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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