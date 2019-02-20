Назвали секрет счастливых отношений

Секрет семейного счастья прост. В этом уверены ученые из университета Мичигана, которые провели масштабное исследование. Они выяснили, что самые счастливые пары те, в которых люди совершенно непохожи друг на друга.

Эксперимент, который начался еще в 2016 году, собрал данные 2,5 тысячи гетеросексуальных пар, пишет Asianavenue.

Читайте также: Как сохранить баланс в отношениях: советы психолога

Все пары были женатыми в течение 20 лет.

Участников попросили в течение нескольких лет заполнять анкету. Они также указывали, что они чувствовали, какие эмоции и чувства, и давали оценку отношениям. По словам ученых, такой способ опроса надежнее, чем разовое анкетирование.

Исследователи выяснили, что больше всего отношениями были довольны пары, где характеры партнеров сильно отличались.

Больше всего отношениями были довольны пары, где характеры партнеров сильно отличались​

По словам ученых, результаты исследования могут применяться при разработке приложений и сайтов для знакомств. Большинство из них подбирают партнеров по принципу сходства, а не различия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.