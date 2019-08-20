Назвали шесть главных признаков игровой зависимости

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Симптомы игровой зависимости
Симптомы игровой зависимости / unsplash.com

Исследователи изучили поведение людей, зависимых от азартных игр, и описали шесть основных признаков этого расстройства.

В выборку попали 300 британцев от 19 до 35 лет, которые проходили специализированное лечение от игровой зависимости, пишет British Journal of Psychiatry.

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У всех участников наблюдались одни и те же симптомы. Это:

  • нарушение сна
  • депрессивное состояние
  • тревожность
  • низкая самооценка
  • злоупотребление алкоголем
  • сопутствующие психические расстройства

Исследователи отметили, что наиболее опасными для азартных людей стали онлайн-казино, где можно проиграть крупную сумму за считанные минуты.

via GIPHY

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в 11 версию международной классификации болезней игровой расстройство.

Среди симптомов зависимости от видеоигр – частые и длительные игровые сессии. Для игрока игры становятся жизненным приоритетом, в угоду которому он готов пожертвовать другими делами.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология
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