Назвали симптомы, свидетельствующие о развитии рака печени

109 Читати новину українською
Рак печени ранние симптомы
Рак печени ранние симптомы / sg.news.yahoo.com

О развитии рака печени могут сообщать симптомы, возникающие на очень ранней стадии, такие как быстрое насыщение после малой порции пищи, вздутие и отеки в области живота.

Об этом сообщили специалисты из центра Исследования рака Великобритании, их мнение об этом опубликовал Express.

Читайте также: Рак груди теперь могут распознать за 5 лет до появления симптомов

Ученые рассказали, что рак печени, подобно другим злокачественным опухолям, редко проявляет себя в начале. По мере развития ракового процесса появляются симптомы, которые можно заметить при внимательном отношении к здоровью. В частности, происходят изменения в состоянии человека во время и после еды.

Рак печінки маже не проявляється на ранніх стадіях
Рак печени почти не имеет симптомов на ранних стадиях

По словам исследователей, когда в печени начинает расти опухоль, она повышает давление в органе, способствует накоплению крови в сосудах. Жидкость из вен при этом вытесняется в брюшную полость. Как результат, к человеку быстро приходит ощущение сытости.

Другими симптомами рака печени могут быть частые вздутия, а также отеки в области живота, потеря веса и пожелтение кожи.

Чтобы защитить себя от опасного заболевания, ученые советуют полностью отказаться от алкоголя или хотя бы сократить его количество до минимума.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
1204
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Желудочно-кишечный тракт Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 3474
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 102572
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 57107
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1954
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1492
Новости
Больше новостей
Залиште відгук