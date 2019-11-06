Назвали симптомы, свидетельствующие о развитии рака печени

О развитии рака печени могут сообщать симптомы, возникающие на очень ранней стадии, такие как быстрое насыщение после малой порции пищи, вздутие и отеки в области живота.

Об этом сообщили специалисты из центра Исследования рака Великобритании, их мнение об этом опубликовал Express.

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Ученые рассказали, что рак печени, подобно другим злокачественным опухолям, редко проявляет себя в начале. По мере развития ракового процесса появляются симптомы, которые можно заметить при внимательном отношении к здоровью. В частности, происходят изменения в состоянии человека во время и после еды.



Рак печени почти не имеет симптомов на ранних стадиях

По словам исследователей, когда в печени начинает расти опухоль, она повышает давление в органе, способствует накоплению крови в сосудах. Жидкость из вен при этом вытесняется в брюшную полость. Как результат, к человеку быстро приходит ощущение сытости.

Другими симптомами рака печени могут быть частые вздутия, а также отеки в области живота, потеря веса и пожелтение кожи.

Чтобы защитить себя от опасного заболевания, ученые советуют полностью отказаться от алкоголя или хотя бы сократить его количество до минимума.

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