Назвали сок, который способен снизить кровяное давление

Японские ученые провели исследования и установили, что томатный сок способен понижать кровяное давление и содержание в крови липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Эксперты из Токийского медицинского и стоматологического университета привлекли к эксперименту 184 мужчины и 297 женщин, пишет EurekAlert!.

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Средний возраст участников – 58 лет. Все они в течение одного года получали столько томатного сока, сколько они хотели.

Специалисты сообщили, что употребление напитка связано с уменьшением кровяного давления у 94 испытуемых с нелеченной предгипертензией и гипертензией.

Артериальная гипертензия – что это? Это заболевание, когда артериальное давление не приходит в норму. У здорового человека после физической или эмоциональной перегрузки давление поднимается, однако через некоторое время возвращается к норме. Если же давление не приходит к норме и остается повышенным – это так называемая эссенциальная АГ.

Систолическое давление у добровольцев уменьшилось с 141 до 137 миллиметров ртутного столба, а диастолическое – с 83 до 80 миллиметров ртутного столба.



Томатный сок способен снизить кровяное давление

Уровень холестерина у 125 участников снизился в среднем со 155 до 149,9 миллиграмм на децилитр. Содержание в крови липопротеинов низкой плотности связывают с "плохим" холестерином.

Положительное влияние томатного сока не зависело от возраста и пола. При этом не было замечено никаких серьезных отличий между образами жизни испытуемых до и после эксперимента.

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