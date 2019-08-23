Назвали сок, который защитит мозг ребенка в утробе

Ученые пришли к выводу, что гранатовый сок полезен для мозга ребенка при диагнозе "внутриутробное ограничение роста" (IUGR).

В рамках исследования ученые наблюдали за состоянием здоровья 78 женщин, у детей которых было выявлено IUGR между 24-й и 43-й неделями беременности, пишет журнал PLOS One.

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Половина испытуемых брали 230 мл гранатового сока в день, остальные — плацебо с аналогичным вкусом и таким же содержанием калорий.

Для положительного влияния на развитие мозга ребенка, беременным женщинам необходимо ежедневно пить около 230 мл гранатового сока.

Это особенно важно для малышей с IUGR, поскольку это состояние угрожает повреждением головного мозга или проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Гранатовый сок защитит мозг ребенка в утробе​

Специалисты связывают это с содержанием в гранатах полифенолов, которые могут защитить мозг от развития нейродегенеративных заболеваний.

Эксперты не исключают того, что регулярное употребление будущими матерями гранатового сока поможет детям с IUGR избежать инвазивного лечения.

В результате эксперимента у детей женщин, которые пили во время беременности гранатовый сок, была выявлена положительная динамика в развитии мозга.

Для подтверждения полученных данных, ученые планируют провести масштабные клинические исследования.

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