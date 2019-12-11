Назвали способ, который улучшает память и состояние при деменции
Арт-терапия помогает побороть стресс. Ученые также доказали, что искусство имеет феноменальное влияние на людей с деменцией.
Австрийские ученые, о которых пишет Study Finds, проанализировали эффективность арт-терапии.
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Национальная галерея Австралии и Программа деменции сотрудничают уже больше 12 лет, и сейчас ученые проанализировали эффективность такого сотрудничества.
Суть эксперимента
Люди с деменцией участвуют в групповых дискуссионных турах по галерее, во время которых они знакомятся с искусством, интерпретируют его, обсуждают впечатления и эмоции, которые испытывают.
Искусство улучшает состояние людей с деменцией
Ученые проанализировали уровень кортизола участников эксперимента. Кортизол – главный гормон стресса, он важен в процессе регулирования настроения, давления и циклов сна.
Уровень кортизола обычно растет утром сразу после пробуждения и снижается к вечеру.
Впрочем, при наличии деменции, этот процесс нарушается, в результате чего люди чувствуют повышенную слабость, возбуждение и снижение когнитивных функций.
Деменция может возникнуть у любого, но с возрастом риск возрастает. Большинство больных деменцией – старшие люди.
Эксперимент показал, что через шесть недель показатели кортизола значительно улучшились.
Кортизол – важный гормон, который отвечает за самочувствие человека
Исследователи отмечают, что такой эффект наблюдался благодаря арт-терапии.
Кроме того, у всех участников эксперимента ослабли симптомы депрессии и улучшилась рабочая память и скорость речи.
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