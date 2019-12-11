Назвали способ, который улучшает память и состояние при деменции

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Искусство улучшает память / dealsfinders.blog

Арт-терапия помогает побороть стресс. Ученые также доказали, что искусство имеет феноменальное влияние на людей с деменцией.

Австрийские ученые, о которых пишет Study Finds, проанализировали эффективность арт-терапии.

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Национальная галерея Австралии и Программа деменции сотрудничают уже больше 12 лет, и сейчас ученые проанализировали эффективность такого сотрудничества.

Суть эксперимента

Люди с деменцией участвуют в групповых дискуссионных турах по галерее, во время которых они знакомятся с искусством, интерпретируют его, обсуждают впечатления и эмоции, которые испытывают.


Искусство улучшает состояние людей с деменцией

Ученые проанализировали уровень кортизола участников эксперимента. Кортизол – главный гормон стресса, он важен в процессе регулирования настроения, давления и циклов сна.

Уровень кортизола обычно растет утром сразу после пробуждения и снижается к вечеру.

Впрочем, при наличии деменции, этот процесс нарушается, в результате чего люди чувствуют повышенную слабость, возбуждение и снижение когнитивных функций.

 
Деменция – что это?
Деменция влияет на мышление, поведение и способность выполнять ежедневные дела. Работа мозга значительно ухудшается, и это влияет на обычную социальную и рабочую деятельность человека. Первым признаком деменции является неспособность выполнять повседневные дела.

Деменция может возникнуть у любого, но с возрастом риск возрастает. Большинство больных деменцией – старшие люди.

Эксперимент показал, что через шесть недель показатели кортизола значительно улучшились.


Кортизол – важный гормон, который отвечает за самочувствие человека 

Исследователи отмечают, что такой эффект наблюдался благодаря арт-терапии.

Кроме того, у всех участников эксперимента ослабли симптомы депрессии и улучшилась рабочая память и скорость речи.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Мозг
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