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Назвали страну, которая лучше всех борется с коронавирусом

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Исландия наиболее успешно борется с коронавирусом / Unsplash

Эксперты считают, что Исландия является примером для других стран в борьбе с коронавирусом.

Такое мнение высказали авторы исследования, опубликованного в американском журнале New England Journal of Medicine.

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Они отмечают, что проверки на COVID-19 в стране были организованы еще 31 января, задолго до того, как вирус получил это название, а Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пандемией. Тестирование начали проводить за месяц до того, как в Исландии был обнаружен первый больной.

Сейчас на коронавирус проверили 10 процентов населения. Правда, в реальных цифрах это выгладит не столь масштабно – 36 тысяч из 364 тысяч человек, проживающих в Исландии.


Исландия сделала больше всех тестов на душу населения / unsplash.com

Это делает страну мировым лидером по тестированию на душу населения – в 10 раз больше, чем Южная Корея, которая получила высокую оценку за быстрые действия по тестированию. Южная Корея провела 10 тестов на 1000 жителей.

Программа тестирования в Исландии помогла замедлить распространение коронавируса, позволив органам здравоохранения выявлять людей, которые были инфицированы и заразны, но у которых не было симптомов.

При положительном результате теста, они должны были изолировать себя дома на 10 дней или пока не получили отрицательный результат на вирус. Тот, кто виделся с ними, тоже дрлжен был самостоятельно пойти на карантин на две недели.

В отличие от других стран, Исландия воздерживается от закрытия детских садов и начальных школ. Средние учебные заведения и университеты закрылись 16 марта, за ними – бассейны, спортивные арены, кинотеатры, бары и рестораны.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Профилактика заболеваний Исландия
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