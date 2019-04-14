Назвали три наиболее смертельные инфекции для человека

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Назвали три наиболее смертельные инфекции для человека
Назвали три наиболее смертельные инфекции для человека / bibliomedmanager.de

Некоторые токсины организм способен переработать и никаких плохих последствий человек не испытывает. Другие же токсины могут быть летальными.

Врач-инфекционист Дарья Панева отметила, что ботулизм, столбняк и дифтерия входят в тройку продуцентов самых мощных ядов.

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В процессе своей жизнедеятельности они выделяют смертельно опасные экзотоксины, которые и обусловливают характер течения болезни. Ведущим в терапии всех трех инфекций является введение специфических антитоксических сывороток.

 
Продуценты – что это?

Это организмы, которые производят органические вещества с неорганических соединений.

3. Дифтерийная палочка

При попадании на слизистые оболочки, выделяет токсин, который способствует формированию пленок в месте проникновения. После всасывания в системный кровоток она приводит к развитию отека шеи, поражения периферических нервов, сердечной мышцы и почек.

 
Дифтерия – что это?

Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Эта инфекция наиболее опасна с эпидемиологической точки зрения, так как передается воздушно-капельным путем и характеризуется развитием вспышек. Летальность – 10-20%.

2. Тетаноспазмин и тетанолизин

Эти два экзотоксина выделяются при попадании столбняка. Они преимущественно поражают нервы, нарушая передачу сигнала между нейронами, но также влияют на центральную нервную систему и эритроциты. Заболевание крайне опасно. Без адекватной терапии генерализованные формы в большинстве случаев заканчиваются смертью. Даже на фоне лечения летальность составляет 10-70%.

Симптоми правця
Симптомы столбняка

1. Ботулотоксин

Достаточно 0.00003 мг внутрь, чтобы убить человека. Яд бактерия производит, "проживая" в продуктах, при кулинарной обработке которых создаются оптимальные для него условия.

 
Ботулизм – что это?

Это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Несмотря не то, что ботулотоксин занимает первое место по токсичности, вакцинация для его предотвращения не используются. Это связано с тем, что неспецифическая профилактика высоко эффективна.

Джерела та симптоми ботулізму
Источники и симптомы ботулизма

Чтобы уберечься от ботулотоксина, нужно соблюдать требования кулинарной обработки и хранения потенциально опасных продуктов.

А вот от бытовых травм с нарушением целостности кожных покровов, а также от контакта с источником воздушно-капельной инфекции отгородиться неспецифическими методами невозможно. В связи с чем в национальные календари большинства стран мира внесена вакцинация от дифтерии и столбняка.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Профилактика заболеваний
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