Назвали важный фактор, который способствует ожирению детей

Продолжительный рабочий день матерей и отцов повышает риск того, что их дети дошкольного возраста могут иметь избыточный вес или страдать ожирением.

Особенно эта связь проявляется в семьях со средним и высоким достатком, отмечает австрийское издание Der Standard.

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Ученые из Научного центра социальных исследований в Берлине изучили данные 2,4 тысяч детей в возрасте до 6 лет.

Дошкольный возраст имеет решающее значение в формировании веса детей.

Эксперимент показал, что дети матерей, которые работают 35 часов в неделю и больше, подвержены повышенному риску появления лишнего веса и ожирения по сравнению с детьми, чьи мамы не работают.

Риск также повышается, когда родители долго работают (55 часов в неделю и больше). В этом случае даже короткий рабочий день матерей (24-34 часа в неделю) отрицательно влияет на вес детей.

По предположению экспертов, вместе с увеличением рабочего времени падает качество питания и уровень физической активности детей дошкольного возраста. Возможной причиной такой взаимосвязи могут быть и нарушенный ритм сна детей, родители которых долго задерживаются на работе, передает издание.

Негативное влияние долгой работы родителей на вес детей было зафиксировано в основном в семьях со средним и высоким достатком. В семьях с низкими доходами такой взаимосвязи обнаружено не было. Вероятно, родители с низким доходом меньше информированы о том, как питание и физические упражнения влияют на лишний вес и ожирение у детей.

Несмотря на это, посещение детского сада сокращает вероятность появления у детей лишнего веса и ожирения независимо от социальных условий их жизни, поскольку дети в достаточной мере занимаются физической активностью

Вывод: длинный рабочий день родителей повышает у их детей риск появления лишнего веса и ожирения в дошкольном возрасте.

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