Назвали вероятную причину появления китайского коронавируса

Источником нового типа коронавируса из Китая могли стать змеи. Вирус появился около двух лет назад. Генетический код змей ближе всех к коронавирусу, который стал причиной смерти уже 25 человек.

В исследовании, опубликованном в журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнин, Нинбо и Ухане, откуда начала распространяться инфекция, пишет The Conversation.

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Наши выводы дают основание считать, что змея является вероятным носителем инфекции,

– говорится в исследовании.

Как обнаружили источник вируса

Ученые взяли образцы нового возбудителя болезни у пациентов и сравнили их с коронавирусами, обнаруженными у разных животных-хозяев. Ближайшими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей – южнокитайский крайт многополосный и китайская кобра.



Вероятным источником коронавируса являются змеи/Фото:CC BY-SA

В Китае змей и других диких животных употребляют в пищу. В 2017 году исследование института зоологии китайской академии наук показало, что более 60% населения юго-запада Китая ели мясо дикого животного, как минимум раз за последние два года.

Однако, общество китайских ученых версию передачи вируса к человеку от змеи ставит под сомнение. Это связано с тем, что когда-то почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, в частности, верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от отличных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время само по себе сходство генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он.

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Что известно об опасном вирусе

От вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 25 человек. Общее количество инфицированных – 617 человек.

Китайские власти заявили, что закрыли портовый китайский город-миллионник Ухань, в котором зафиксировали первые случаи смертельного коронавируса. Также решили приостановить все авиарейсы оттуда, а также – закрыть железнодорожное сообщение.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

К слову, в украинских аэропортах сейчас меры для усиления проверки из-за вспышки смертельной пневмонии не проводятся, пока не будет соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

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