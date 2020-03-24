Назвали закономерности в течении коронавируса Covid-2019: перед ухудшением – улучшение

Врачи утверждают, что пациенты с коронавирусом часто чувствуют себя лучше перед тем, как их состояние резко ухудшается. И уже после этого им нужна госпитализация.

Врачи, которые лечат пациентов с Covid-2019 начинают лучше разбираться в сценариях развития этой инфекции, пишет NBC News.

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Такие симптомы, как умеренный жар и кашель, на ранней стадии проявляются слабо. Пульмонолог из Нового Орлеана доктор Джошуа Дэнсон (Joshua Denson), который вылечил 20 пациентов с коронавирусом, описал первую стадию болезни как "тлеющий огонь".

Он заявил, что такие симптомы длятся около недели, после чего у подавляющего большинства болезнь проходит, а в нескольких процентов состояние здоровья ухудшается.



Многим пациентам перед ухудшением становилось лучше / unsplash.com

В тяжелых случаях, по словам Дэнсона и других врачей, у некоторых пациентов чувствуется улучшение здоровья, после чего их состояния резко ухудшается, и им нужна госпитализация из-за проблем с дыханием и болями в грудной клетке.

У людей появляется ложное ощущение, что все уже позади, но через 20-24 часа возникает сильный жар, усталость, мучительный кашель и одышка. Вот уже на этой стадии им нужна больничная койка с аппаратами искусственной вентиляции легких,

– рассказал врач Джошуа Дэнсон.

Отметим, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, реальная смертность от коронавируса составляет не 3,4%, а меньше, но окончательные данные еще не обнародовали. Впрочем, этот показатель может и дальше снизиться, поскольку ученые только сейчас получают возможность анализировать большие объемы данных. Отметим, что у сезонного гриппа смертность составляет в среднем 0,1%

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