Назван фактор, который влияет на пол ребенка во время беременности

Если раньше ученые считали, что на пол ребенка влияет только ДНК родителей, то теперь они предполагают, что внешние факторы тоже имеют значение.

Новое исследование свидетельствует, что сильный стресс матери во время беременности может стать определяющим фактором пола ребенка.

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Стресс во время беременности влияет на пол ребенка

Ученые изучили показатели психосоциального, физического и повседневного стресса на основе обследований 187 беременных женщин в возрасте 18-25 лет.

17% женщин имели частые стрессы, находились в состояниях напряженности, тревоги и имели высокие показатели вероятности депрессии.

16% были в физическом напряжении и имели повышенное кровяное давление. Также они потребляли больше калорий по сравнению с женщинами, имевшими хорошие показатели здоровья.

Выборка здоровых женщин составляла 67%.

Результаты исследования показали, что у женщин, которые испытывали физический или психологический стресс, мальчики рождались реже.

Девочки рождаются чаще у тревожных матерей

Обычно на каждые 100 новорожденных девочек приходится примерно 105 мальчиков. А при наличии стресса рождаемость девочек – выше.

Исследователи также отмечают, что беременные с высоким кровяным давлением и избытком потребленных калорий склонны к преждевременным родам.

В частности, у матерей, что были психологически напряженными, наблюдалось больше осложнений во время родов, чем у тех женщин, которые испытывали физический стресс.