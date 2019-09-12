Названы причины, которые мешают влюбиться

Построить хорошие отношения с партнером желают много мужчин и женщин. Согласно последним исследованиям, современное поколение является самым одиноким из всех, которые жили до этого.

Психологи назвали популярные причины того, почему многим людям сложно влюбиться.

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1. У вас есть более интересные дела

Для кого-то мысль, что в мире может быть что-то лучше, чем романтические отношения – кажется абсурдной, и опрос Британской консультативной службы доказывают, что для молодых людей все чаще важнее учеба, карьера, хобби и самореализация.

Если вы хотите запустить ракету в космос или заработать миллион, то понятно, что вам не до свиданий, у вас просто другие жизненные приоритеты. И это нормально.

2. Вы до сих пор "не прожили" боль предыдущего романа

Трудно очароваться новым человеком, когда перед глазами всплывает образ экс-девушки или экс-парня. Улочки, по которым вы прогуливались вместе, кафе – где грелись кофе вместе. Можно попробовать познакомиться с кем-то новым – пойти на свидание, но каждая такая встреча воспринимается как предательство и боль.

Психика словно поставила smart-охрану от возможных новых потрясений. А вдруг опять не удастся – страх, который часто испытывают люди.

Данные Американской психологической ассоциации подтверждают, что разрыв отношений, которые могли перерасти в брак, критически влияет на партнеров и снижает адаптацию к дальнейшей жизни. Чем проще отношения, тем легче возвращаться на исходную точку, но иногда привыкание к жизни без партнера может занять не один год.

3. Вы нарцисс

Зачем вам кто-то еще, если вы уже есть у себя? Никакие привязки к партнерам вам не страшны, вы просто этого не чувствуете и не понимаете почему ваш партнер расстроен. Вы не замечаете о своей холодности, зацикленности на себе и проявлении тирании.

Нарциссизм – это не совсем о безграничной любви к себе, это о принципиальной концентрации внимания на себе и своих интересах.

Можно себя ненавидеть, быть бесхарактерным и чувствовать подавленность, но вместе с тем быть нарциссом. Трудно замечать какие красивые глаза у вашей половинки, или как любимый переживает из-за конфликта на работе, если все ваше внимание уделяете себе.

4. У вас много личного пространства

Ученые Чикагского университета выяснили, что люди с большим личным пространством чувствуют себя более одинокими, чем те, у кого интимная зона меньше. Эволюционная модель одиночества подразумевает, что людям нужно держаться вместе: это выгоднее и безопаснее. Когда человек остается один, он чувствует себя одиноким – сигнал к объединению.

Нам становится грустно и неприятно, потому что организм задает команду – что-то менять и "прибиватись к стаду" – так больше шансов выжить.

Именно из-за такой команды самосохранения, мы часто вступаем брак "не с теми". Но есть личности, которые слишком ценят личное пространство, им кажется, что опасность исходит от контактов, а не от внешних угроз. Таким образом они как будто не повинуются сигналу объединения.

5. Выгорания, кредиты, усталость

Вы не можете влюбиться, потому что кредит надо погасить до 15-го этого месяца, не обращаете внимание на профессиональное выгорание, устаете до такой степени, что не имеете сил на то, чтобы встретиться с друзьями, не то, чтобы строить отношения.

Переутомление и эмоциональное выгорание становится обыденностью. Тем более, что тревоги о будущем и деньги весомее, чем мысли о собственном одиночестве.

6. Вы ярый перфекционист

Невозможность влюбляться может быть связана с тем, что у вас завышенные требования к будущему партнеру. Чтобы богатый и хороший, с чувством юмора и острым умом, любил животных и детей и вместе с тем был брутальным, но воспитанным.

Здесь стоит понимать, что не достаточно просто уменьшить перечень требований, здесь важно побороть общий перфекционизм, а не только единичное его проявление. Ведь даже, если и удастся найти партнера, который подойдет под ваш алгоритм, есть риск, что отношения не будут успешными.

В Йоркском университете выяснили, что перфекционисты чаще вступают в разрушительные отношения и ведут себя в паре девиантно, сильнее "влипают" в партнера и требуют небывалой самоотверженности.

7. Соцсети

Израильские и американские ученые обнаружили, что скроллинг новостной ленты в соцсетях разрушают привязанности, которые только начинают формироваться. Можно слиться из-за хорошего селфи экс-партнера и мучиться вечными мыслями о том, что вы хуже партнера, который занял ваше место. Трудно любить, когда кажется, что вы этого не достойны.

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