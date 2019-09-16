Названы причины страха мужчин перед врачами

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Мужчины оттягивают поход в больницу до последнего
Мужчины оттягивают поход в больницу до последнего / alev.biz

Мужчины реже женщин обращаются к врачу за консультацией. Даже если им необходима госпитализация, они тоже не сразу соглашаются на нее. Дело в страхе, мужестве или безответственности?

Предыдущие исследования указывают на то, что мужчины сильнее чувствуют боль. И вместе с тем, врачи говорят, что мужчины реже обращаются к специалисту за помощью.

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Опрос американских врачей свидетельствует о том, что две трети мужчин оттягивают поход к врачу до последнего, еще 37% признались, что скрывают свои симптомы от врачей. 72% мужчин говорят, что лучше займутся уборкой или другими домашними делами, чем пойдут в больницу.

Врачи отмечают, что часто мужчины отказываются от госпитализации даже в случаях сердечного приступа.

Причины тому – страх, синдром супергероя, и страх быть уязвимыми.

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"Как врач первичной медицинской помощи, я думаю, что главная причина, по которой мужчины избегают врача, это страх, – говорит доктор Тиша Роу. – Они боятся услышать плохой диагноз или получить плохой результат лечения".

"Потом есть синдром супергероя, который означает то, что мужчины хотят видеть себя всегда сильными и способными справиться со всем. Они считают поход к врачу – слабостью. И напоследок – уязвимость. Мужчины не любят быть уязвимыми", – отмечает доктор Роу.

Врачи уже давно заметили, что женщины куда ответственнее в вопросах здоровья.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология
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