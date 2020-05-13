Не лишь коронавирус, но и государство убило людей: тысячи испанцев подали в суд на правительство

Испанцы пожаловались в Верховный суд страны на власть из-за коронавируса: мол, много людей умерло, потому что правительство не принимало вовремя меры для предотвращения распространения COVID-19. Истцы считают, что министры поставили свои интересы выше здоровья граждан.

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Коллективную жалобу на правительство в Верховный суд написали 11 адвокатов. Сделали они это от имени 3 268 испанцев, родственники которых умерли от коронавируса из-за неудачных действий властей. Об этом рассказали в испанском издании El Mundo.

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Истцы считают виновными в смерти своих родственников (речь о 3274 людях) непосредственно премьер-министра страны Педро Санчеса и 22 членов его кабинета. Министры, мол, принимали недостаточно мер для сдерживания пандемии, более того – принимали их слишком поздно.

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Сейчас перечень потенциальных преступлений чиновников не является завершенным – иск могут дополнять как новыми претензиями, так и новыми истцами. Однако суть иска определена:

" Вероятное убийство людей из-за неудачного реагирования на пандемию со стороны государства". За такое преступление, в случае признания судом вины подозреваемых, наказывают лишением свободы.

Испанцы считают, что правительство продемонстрировало безрассудство и поставило свои интересы выше здоровья граждан. Мол, несколько десятков случаев COVID-19 были обнаружены в Испании уже к концу февраля, но в стране и дальше продолжались митинги, массовые мероприятия, а власть никак не реагировала на угрозу.

Теперь со стороны истцов делом будут заниматься более 80 юристов-добровольцев. Реакция же власти пока не известна.

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