Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов раскритиковал второй этап медреформы

Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал второй этап медицинской реформы и сказал, что это может привести к "катастрофическому разрушению медицины в Украине".

Об этом Степанов сказал на брифинге в субботу, 9 мая.

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Глава Минздрава сказал, что проблема возникла из-за несбалансированной политики по тарифам. Он объяснил это на примере того, сколько государство выделяет денег на одни роды – около 8 тысяч гривен. По его словам, тариф не может быть одним, потому что женщина может рожать разными способами – роды с осложнением, физиологические, кесарево.

Тариф не может быть один, не может быть никакой "уровниловки" , потому что разная сумма средств тратится на то, чтобы сделать эти роды,

– заявил Максим Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что они проанализировали перинатальные центры и узнали, что количество осложненных родов больше, чем физиологических. Поэтому больницы тратят больше средств, чем на это рассчитан тариф.

Этот обман, который был предложен так называемыми специалистами, которые рассчитали эти тарифы, он недопустим,

– добавил Степанов.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун считает, что Зеленский и Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво медицинских элит и фармацевтической мафии, которые давно существуют в регионах.

В чем заключается второй этап медреформы? С 1 апреля предусмотрено, что медицинские учреждения, которые предоставляют специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать финансирование по договору с НСЗУ. Основным принципом реформы является "деньги идут за пациентом" – их получают те заведения, которые оказывают качественную помощь (и, соответственно, куда идут многие пациенты). Это касается и медицинских работников: чем больше людей к ним обращается, тем выше будет заработная плата.

Супрун подчеркнула, что благодаря медреформе в Украине пациенты должны получать действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а средства налогоплательщиков будут использоваться эффективно и "идут за пациентом" в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент.

Пациент не должен быть вынужден идти в больницу, в которой врачи не имеют соответствующей квалификации, где невозможно сделать необходимую диагностику, где делать операцию опасно. Потому что в таком случае — это не больница. Это просто здание. И так не должно быть,

– заявила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Теперь существует риск отмены этих контрактов и возврата к старой системе – когда медицинские учреждения фактически получали деньги за койкоместа, несмотря на качество предоставляемых услуг и, соответственно, количество пациентов, желающих там их получать.

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