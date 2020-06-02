Во время пандемии коронавируса в украинских реалиях общественный транспорт может быть самым простым способом заразиться COVID-19 при несоблюдении правил безопасности.

Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции, пишет Центр общественного здоровья Украины в телеграмме.

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Как защититься от заражения коронавирусом в общественном транспорте

Соблюдайте правила респираторной защиты и гигиены рук, которые являются ключевыми мерами безопасности. В то же время сложно придерживаться физического дистанцирования во время пользования общественным транспортом, особенно в час пик.

Конечно же, по возможности, лучше избегать пользования общественным транспортом. Теплая пора года создает хорошие условия для ходьбы пешком и езды на велосипеде,

– рекомендуют в пресс-службе.

Надевайте маску перед тем, как зайти в общественный транспорт.

Поскольку во время поездки в транспорте трудно избежать контакта с потенциально загрязненными поверхностями и предметами (поручнями, сиденьями, наличными и др), после выхода нельзя касаться грязными руками лица, особенно глаз, рта и носа.

"При первой же возможности, руки следует вымыть водой с мылом в течение 20-40 секунд или обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%", – добавили в Центре.